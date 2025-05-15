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ТСН у соціальних мережах

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Фейгін: з Путіним працювала група психологів — до чого готували

Марк Фейгін стверджує, що група психологів активно готували Путіна до майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський диктатор Путін

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Напередодні переговорів з Трампом російського диктатора Путіна готувала група психологів.

Про це заявив російський опозиційний політик, правозахисник і блогер Марк Фейгін в інтерв’ю Олесі Бацман.

За його словами, Путін серйозно ставиться до підготовки перед майбутньою розмовою з американським президентом.

«Є чіткі докази, що пітерська група психологів тренувала [Путіна] з приводу Трампа. Як краще з ним збудувати стосунки. Це підтверджують різні люди з Петербурга… Консультували, як розмовляти з Трампом, як йому лестити, що сказати, де натиснути. В тому числі, у телефонних розмовах. Поки вони тільки телефоном розмовляли… [Путін] до цього ставиться серйозно. Він сприймає… Він знає, як поводитися, що потрібно тренуватися, репетирувати і так далі», — стверджує Фейгін.

Раніше у Кремлі заявили, що жодних шансів на те, що Володимир Путін таки візьме участь у переговорах у турецькому Стамбулі 15 травня, немає.

Своєю чергою, Дональд Трамп неочікувано заявив, що не мав сподівань щодо візиту російського диктатора до Туреччини на переговори.

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