Запорізька АЕС на межі блекауту вже тиждень: що кажуть в МАГАТЕ

Окупована ЗАЕС / © Енергоатом

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Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже понад тиждень працює на межі блекауту — її безпека залежить лише від однієї діючої лінії електропередач.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

7 травня була відключена єдина резервна лінія 330 кВ, через що станція повністю покладається на єдину лінію 750 кВ. Пошкодження сталося на підконтрольній Україні території, але через активні бойові дії ремонт неможливий.

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ЗАЕС зупинена з 2022 року, але для охолодження ядерного палива та запобігання катастрофі необхідне стабільне електроживлення. До війни станція мала 10 резервних ліній, зараз — лише одну.

«Протягом війни зовнішнє енергопостачання було головною ахіллесовою п’ятою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Ситуація, на жаль, у цьому плані не покращилася», — заявив Гроссі.

Експерти МАГАТЕ щодня фіксують вибухи та військову активність біля станції. Уранці 14 травня також лунали постріли та звуки безпілотника.

Раніше ми повідомляли, що ситуація на Запорізькій АЕС критична.

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