Максим Неліпа загинув на війні: його останнє інтерв'ю з пророчими словами про смерть і перемогу

Максим Неліпа

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Загибель відомого шоумена Максима Неліпи шокувала всю країну. Поки подробиці смерті ще з'ясовуються, ми знайшли в Мережі останню статтю, в якій Неліпа розповідав про війну, смерть і чому не будував власні плани після перемоги. На жаль, деякі його слова стали пророчими.

Останнє в своєму житті інтерв'ю Максим Неліпа дав газеті "Київський політехнік" 2023 року. Символічно, що і перші згадки в ЗМІ про майбутню зірку ТВ теж були на шпальтах саме цього видання рідного для нього вишу. Про Неліпу тоді написали, адже він був визнаний кращим капітаном серед українських студентських команд КВК 1994 року. На той момент, Максим грав за команду "Ковбої політеху", і одночасно вчився на приладобудівному факультеті КПІ.

Редакція ТСН.ua обрала найцікавіші цитати з останнього інтерв'ю Максима Неліпи.

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Про випадкову смерть

"Випадковість – це як лотерея. А в більшості випадків у цій грі зі смертю виграє, як би дивно не звучало таке порівняння, ризиковий гравець у казино. Маю на увазі, що успіх на війні залежить від продуманості кожного майбутнього руху, кроку, використання хитрості, зосередженості, обережності. Ось далеко не повний перелік якостей для отримання жаданого джекпоту, тобто для збереження життя. Але виключати випадковість як чинник змін і подій також неможливо".

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Про початок війни

"Моєю першою думкою було: що я можу зробити, чим можу бути корисним у війську? Про можливість поранення або більш тяжких наслідків особливо не роздумував, адже це війна, зрозуміло, що тут можливо все. Нестерпним було усвідомлення того, що це може статися з моїми близькими, тими українцями, хто не може захищатися проти дикої навали зі зброєю в руках"

Про впізнавання серед військових

"Мене впізнавали у чергах до призовних комісій. Спочатку на незнайомих суворих обличчях призовників вгадувався зворушливий подив. У коротких розмовах мої прихильники щиро зізнавалися на кшталт: "Якщо вже саме ви пішли до війська, то і я не буду пасти задніх".

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Про власні якості, які додала війна

"Це лють, непереборна ненависть до ворога, любов та відданість батьківщині. Стриманість, зосередженість, гнучкість під час прийняття рішень, підвищений рівень відповідальності за підлеглих і власні дії. А ще розуміння необхідності дисципліни".

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Про поранення і як став розвідником

"Я потрапив до військового шпиталю через проблеми зі спиною, а "заліг" на лікування до пульмонологічного відділення через нездорові на той час легені. Сусідом по палаті виявився розвідник. Саме завдяки його протекції я перевівся з однієї діючої військової частини до іншої. Тут згодом став командиром розвідувального взводу. Отримав підвищення по службі, а головне – відчуття власної ефективності як військовий".

Про плани після перемоги

"Хочу спокійно займатися мирними справами. Чим саме? Про це поки що рано замислюватись. Потрібно зосередитись на контрнаступі. До того ж згадую афоризм: "Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани".

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

За словами брата Неліпи, Андрія, дата і місце поховання Героя будуть оприлюднені пізніше. А ось українські зірки вже відреагували на смерть воїна та показали спільні світлини з ним.