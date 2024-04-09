Россия может перебросить свои корабли из Балтики в Черное море — Defence Express

Россия имеет техническую возможность опрокинуть корабли с Балтийского моря.

Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

"Корабль класса "Буян-М" в РФ сконструировался со специфической задачей возможности опрокидывания и хода через внутренние водные пути. Дело в том что в России, еще при советском союзе, была создана широкая сеть каналов, есть большие реки. Поэтому технически, в врага действительно есть возможность опрокинуть корабли в Черное море. Речь идет не только о опрокидывании из Каспийской флотилии, как перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, но и с Балтийского моря", — рассказал Катков.

Он также прокомментировал пожар на ракетном корабле "Серпухов" в Балтийском море. Этот малый ракетный корабль проекта "Буян-М" является самым маленьким носителем крылатых ракет "Калибр" в российском флоте. Такие корабли находятся как в Черном, так и в Балтийском морях.

"Опять же вопрос в том, как РФ собиралась его перебросить в Черное море в условиях, когда Турция заблокировала Босфор, чтобы никоим образом никакие российские корабли не смогли выйти из Черного моря, и чтобы враг не имел возможности усилить свою черноморскую группировку. Речь идет о опрокидывании "Буян-М" с Балтийского моря в Черное море. Но как видим, технически это возможно", — добавил он.

Напомним, ГУР подтвердило операцию в Балтийском море 7 апреля. В результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов" – внутри корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

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