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"Мені нема чого робити": Зеленський про переговори в Стамбулі без Путіна
Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо російсько-українських переговорів у Стамбулі, заявивши, що у нього “нема чого робити”.
Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо російсько-українських переговорів у Стамбулі, заявивши, що у нього “нема чого робити”, оскільки президент РФ Володимир Путін не приїхав на зустріч.
Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.
“Членам делегації, які зараз зі мною, і, відповідно, мені, нема чого робити, оскільки Путін не прилетів”, — сказав Зеленський.
Він уточнив, що українська делегація все ж прибуде до Туреччини:
“Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде”.
Президент підкреслив, що Україна буде конструктивною та братиме участь у різних форматах, які будуть узгоджені.
Раніше російська делегація в Туреччині висловила готовність обговорювати компроміси під час переговорів з Україною.