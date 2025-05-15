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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Мені нема чого робити": Зеленський про переговори в Стамбулі без Путіна

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо російсько-українських переговорів у Стамбулі, заявивши, що у нього “нема чого робити”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський. / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо російсько-українських переговорів у Стамбулі, заявивши, що у нього “нема чого робити”, оскільки президент РФ Володимир Путін не приїхав на зустріч.

Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.

“Членам делегації, які зараз зі мною, і, відповідно, мені, нема чого робити, оскільки Путін не прилетів”, — сказав Зеленський.

Він уточнив, що українська делегація все ж прибуде до Туреччини:

“Наша група, яку я відправляю в Стамбул, завтра буде там. Тобто ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде”.

Президент підкреслив, що Україна буде конструктивною та братиме участь у різних форматах, які будуть узгоджені.

Раніше російська делегація в Туреччині висловила готовність обговорювати компроміси під час переговорів з Україною.

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