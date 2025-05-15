ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
889
Час на прочитання
1 хв

Зеленський і Ердоган полетять до Албанії — що там відбуватиметься

У столиці Албанії перебуватимуть ще 40 світових лідерів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський і Ердоган полетять до Албанії — що там відбуватиметься

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 16 травня полетять до Албанії / © Associated Press

Український та турецький президенти Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 16 травня полетять до Албанії, міста Тирана, де доєднаються до саміту Європейської політичної спільноти.

Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.

«Ми проговорили з президентом Туреччини — завтра зранку ми з ним доєднаємося до саміту Європейського політичної спільноти в Албанії, в місті Тирана. В принципі, ця зустріч була організована заздалегідь», — сказав президент України.

За його словами, в Албанії на саміті перебуватимуть ще понад 40 лідерів.

«Це наші короткі плани», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, склад представників РФ у Туреччині президент України Зеленсьий порівняв із бутафорським. Адже Володимир Путін — президент РФ призначив для переговорів в Стамбулі чиновників «нижчої ланки».

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie