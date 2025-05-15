Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 16 травня полетять до Албанії / © Associated Press

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Український та турецький президенти Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 16 травня полетять до Албанії, міста Тирана, де доєднаються до саміту Європейської політичної спільноти.

Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.

«Ми проговорили з президентом Туреччини — завтра зранку ми з ним доєднаємося до саміту Європейського політичної спільноти в Албанії, в місті Тирана. В принципі, ця зустріч була організована заздалегідь», — сказав президент України.

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За його словами, в Албанії на саміті перебуватимуть ще понад 40 лідерів.

«Це наші короткі плани», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, склад представників РФ у Туреччині президент України Зеленсьий порівняв із бутафорським. Адже Володимир Путін — президент РФ призначив для переговорів в Стамбулі чиновників «нижчої ланки».

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