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Зеленський і Ердоган полетять до Албанії — що там відбуватиметься
У столиці Албанії перебуватимуть ще 40 світових лідерів.
Український та турецький президенти Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 16 травня полетять до Албанії, міста Тирана, де доєднаються до саміту Європейської політичної спільноти.
Про це повідомив Зеленський під час пресконференції у Туреччині 15 травня.
«Ми проговорили з президентом Туреччини — завтра зранку ми з ним доєднаємося до саміту Європейського політичної спільноти в Албанії, в місті Тирана. В принципі, ця зустріч була організована заздалегідь», — сказав президент України.
За його словами, в Албанії на саміті перебуватимуть ще понад 40 лідерів.
«Це наші короткі плани», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, склад представників РФ у Туреччині президент України Зеленсьий порівняв із бутафорським. Адже Володимир Путін — президент РФ призначив для переговорів в Стамбулі чиновників «нижчої ланки».
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