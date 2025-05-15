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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский и Эрдоган полетят в Албанию — что там будет происходить

В столице Албании будут находиться еще 40 мировых лидеров.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский и Эрдоган полетят в Албанию — что там будет происходить

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая полетят в Албанию / © Associated Press

Украинский и турецкий президенты Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая полетят в Албанию, город Тирана, где присоединятся к саммиту Европейского политического сообщества.

Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции в Турции 15 мая.

«Мы проговорили с президентом Турции — завтра утром мы с ним присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании, в городе Тирана. В принципе, эта встреча была организована заранее», — сказал президент Украины.

По его словам, в Албании на саммите будут находиться еще более 40 лидеров.

«Это наши короткие планы», — сказал Зеленский.

Напомним, состав представителей РФ в Турции президент Украины Зеленый сравнил с бутафорским. Ведь Владимир Путин — президент РФ назначил для переговоров в Стамбуле чиновников «низшего звена».

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ.

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