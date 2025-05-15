Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та український президент Зеленський / © Associated Press

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Туреччина готова прийняти президента України Володимира Зеленського та російського очільника Володимира Путіна, якщо вони будуть готові до прямих переговорів.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час переговорів із Зеленським, повідомляє канцелярія турецького лідера в соцмережі X.

Що обговорювали Ердоган та Зеленський

Під час зустрічі президентів йшлося про двосторонні та регіональні питання, зокрема припинення війни між Україною і Росією.

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Ердоган наголосив, що на нинішньому етапі перебіг російсько-української війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів. Водночас досягнення згоди щодо мінімальних спільних позицій має критично важливе значення.

Турецький президент наголосив, що рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

«Глава держави наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та Росією задля якнайшвидшого встановлення миру та висловив готовність прийняти у себе лідерів обох країн, коли вони будуть до цього готові», — уточнили в канцелярії.

Нагадаємо, у Туреччині 15 травня перебуває український президент із делегацією.

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Американський президент Дональд Трамп не прибув до Туреччини на переговори. Російський диктатор Володимир Путін також проігнорував зустріч у Туреччині.

Путін напередодні затвердив перелік осіб, які приїхали до Туреччини, щоби взяти участь у переговорах.

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