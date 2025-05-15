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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Ми не можемо шукати по всьому світу": Зеленський відреагував на ставлення Путіна до переговорів

Зеленський нагадав, що саме Путін був ініціатором прямих перемовин у Стамбулі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Ми не можемо шукати по всьому світу": Зеленський відреагував на ставлення Путіна до переговорів

Український лідер Володимир Зеленський / © Associated Press

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на відсутність у Туреччині кремлівського очільника Володимира Путіна, який і був ініціатором прямих переговорів з Україною.

Про це йшлося під час пресконференції Зеленського в Анкарі 15 травня.

«Складний шлях з цими людьми… Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство… Треба зустрічатися. Без будь-яких умов. Те, що він хотів… Давайте зустрічатися», — висловився Зеленський.

Він зазначив, що відсутність президента РФ у Туреччині на переговорах демонструє неповагу Росії.

«Так не може бути. Ми зараз в Анкарі — прилетіли сюди, після цього відправляємо групу до Стамбула. Тут його немає, у Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину… Це неповага Росії, на мій погляд», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ, що мають відбутися 15 травня у Стамбулі і стати першими публічними перемовинами від березня 2022 року.

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