Чи справді США проти участі Зеленського в саміті НАТО: Рубіо пояснив

Державний секретар США Марко Рубіо. / © Associated Press

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Сполучені Штати не заперечують проти участі президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24–25 червня 2025 року.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час брифінгу, коментуючи інформацію про нібито небажання Вашингтона бачити українського лідера серед учасників події.

“Ми не заперечували. Я не знаю, звідки така інформація”, — наголосив Рубіо.

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За його словами, кілька країн-членів Альянсу вже порушували питання щодо участі Зеленського в заході, і США не мають нічого проти такого формату.

Раніше інформаційне агентство ANSA оприлюднило інформацію, що США, нібито, виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.



