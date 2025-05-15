ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
1 хв

Чи справді США проти участі Зеленського в саміті НАТО: Рубіо пояснив

Марко Рубіо спростував чутки про те, що Вашингтон нібито виступав проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо. / © Associated Press

Сполучені Штати не заперечують проти участі президента України Володимира Зеленського в саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі 24–25 червня 2025 року.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час брифінгу, коментуючи інформацію про нібито небажання Вашингтона бачити українського лідера серед учасників події.

“Ми не заперечували. Я не знаю, звідки така інформація”, — наголосив Рубіо.

За його словами, кілька країн-членів Альянсу вже порушували питання щодо участі Зеленського в заході, і США не мають нічого проти такого формату.

Раніше інформаційне агентство ANSA оприлюднило інформацію, що США, нібито, виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.


Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie