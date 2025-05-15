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Рютте назвав головні завдання НАТО: чи буде підтримка України в пріоритеті
Генсек НАТО зазначив, підтримка України потрібна для забезпечення стабільності у євроатлантичному регіоні.
Генсек НАТО Марк Рютте після завершення дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що проходила 14 та 15 травня в Анталії, окреслив головні завдання, які стоять зараз перед НАТО.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.
«Завершилась дуже продуктивна неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО напередодні саміту Альянсу. Нам потрібно збільшити витрати на оборону, посилити оборонно-промисловий потенціал і продовжувати підтримку України, щоб ми могли забезпечити стабільність у нашому євроатлантичному регіоні», — написав Рютте.
Нагадаємо, Путін проігнорував шанс на мир від Зеленського, а будь-який мир має бути тривалим, на відміну від «Мінська», зазначив Марк Рютте.