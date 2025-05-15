Рютте назвав головні завдання НАТО: чи буде підтримка України в пріоритеті

Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Анталії 15 травня 2025 / Фото: Марк Рютте, X

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Генсек НАТО Марк Рютте після завершення дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, що проходила 14 та 15 травня в Анталії, окреслив головні завдання, які стоять зараз перед НАТО.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

«Завершилась дуже продуктивна неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО напередодні саміту Альянсу. Нам потрібно збільшити витрати на оборону, посилити оборонно-промисловий потенціал і продовжувати підтримку України, щоб ми могли забезпечити стабільність у нашому євроатлантичному регіоні», — написав Рютте.

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Нагадаємо, Путін проігнорував шанс на мир від Зеленського, а будь-який мир має бути тривалим, на відміну від «Мінська», зазначив Марк Рютте.