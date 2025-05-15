ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

До переговорів у Стамбулі приєднається МЗС Туреччини — ЗМІ

Хакан Фідан, голова МЗС Туреччини, візьме участь у тристоронніх переговорах між Україною, Росією та США 16 травня у Стамбулі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський з Хаканом Фіданом

Володимир Зеленський з Хаканом Фіданом.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у переговорах між делегаціями України, Росії та США, які мають відбутися 16 травня у Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше очільник турецького МЗС заявив, що переговори можуть стати новим етапом у відносинах Києва та Москви.

“Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори в Стамбулі можуть стати шансом “відкрити нову сторінку” у війні між Росією та Україною”, — наголосив Фідан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie