До переговорів у Стамбулі приєднається МЗС Туреччини — ЗМІ

Володимир Зеленський з Хаканом Фіданом.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у переговорах між делегаціями України, Росії та США, які мають відбутися 16 травня у Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше очільник турецького МЗС заявив, що переговори можуть стати новим етапом у відносинах Києва та Москви.

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“Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори в Стамбулі можуть стати шансом “відкрити нову сторінку” у війні між Росією та Україною”, — наголосив Фідан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 16 травня 2025 року.