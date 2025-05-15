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До переговорів у Стамбулі приєднається МЗС Туреччини — ЗМІ
Хакан Фідан, голова МЗС Туреччини, візьме участь у тристоронніх переговорах між Україною, Росією та США 16 травня у Стамбулі.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у переговорах між делегаціями України, Росії та США, які мають відбутися 16 травня у Стамбулі.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.
Раніше очільник турецького МЗС заявив, що переговори можуть стати новим етапом у відносинах Києва та Москви.
“Після трьох років страждань ми бачимо, що відкрилося вікно можливостей. Переговори в Стамбулі можуть стати шансом “відкрити нову сторінку” у війні між Росією та Україною”, — наголосив Фідан.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Росією в Стамбулі 16 травня 2025 року.