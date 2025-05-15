К переговорам в Стамбуле присоединится МИД Турции - СМИ

Владимир Зеленский с Хаканом Фиданом.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах между делегациями Украины, России и США, которые должны пройти 16 мая в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что переговоры могут стать новым этапом в отношениях Киева и Москвы.

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"После трех лет страданий мы видим, что открылось окно возможностей. Переговоры в Стамбуле могут стать шансом "открыть новую страницу" в войне между Россией и Украиной", - подчеркнул Фидан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая 2025 года.