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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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К переговорам в Стамбуле присоединится МИД Турции - СМИ

Хакан Фидан, глава МИД Турции, примет участие в трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США 16 мая в Стамбуле.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский с Хаканом Фиданом

Владимир Зеленский с Хаканом Фиданом.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах между делегациями Украины, России и США, которые должны пройти 16 мая в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее глава турецкого МИД заявил, что переговоры могут стать новым этапом в отношениях Киева и Москвы.

"После трех лет страданий мы видим, что открылось окно возможностей. Переговоры в Стамбуле могут стать шансом "открыть новую страницу" в войне между Россией и Украиной", - подчеркнул Фидан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле 16 мая 2025 года.

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