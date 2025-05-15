"Путин стоит на пути к миру": Стармер сделал резкое заявление

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что он «стоит на пути» к достижению соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией. Резкое заявление Стармера прозвучало после того, как стало известно, что Путин решил не приезжать на переговоры в Турцию, тем самым отказавшись встретиться лицом к лицу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Guardian.

«То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством, что именно Путин тянет время. Именно Путин является причиной того, что до сих пор не достигнуто прекращение огня», — заявил британский премьер.

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Кир Стармер напомнил, что Украина несколько месяцев назад заявила, что согласна на 30-дневное безусловное прекращение огня, а Лондон уже давно и неоднократно заявлял, что именно Путин стоит на пути к достижению мира в Украине.

Напомним, Рубио сообщил, от чего зависят сроки встречи Трампа с Путиным. При этом в США уверены, что «прорыв» в переговорах между Украиной и Россией возможен только после личной встречи президентов США и РФ.