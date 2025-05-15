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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2275
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Наконец-то станет известно, кто в финале "Евровидения-2025" поборется за хрустальный кубок.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ведущие "Евровидения-2025"

Ведущие "Евровидения-2025" / © Associated Press

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базель отгремит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

На арену Санкт-Якобсгалле выйдут 16 стран-участниц, представители которых сразятся за билет в гранд-финал, но лишь десятым из них повезет выступить на сцене снова. Во втором полуфинале за право пройти дальше будут бороться Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. Также свои номера покажут Франция, Германия и Великобритания, которые автоматически попадают в финал. С порядком выступлений участников и конкурсными песнями представителей стран можно ознакомиться по ссылке.

Второй полуфинал "Евровидения-2025", который начнется в 22:00, можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Отметим, 13 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения-2025". Именно тогда стали имена первой десятки финалистов.

Кстати, еврофанаты оценили выступление коллектива в первом полуфинале. В частности, конкурсный номер Ziferblat разорвал YouTube по просмотрам. Предлагаем узнать, какие еще страны оказались в топе.

Дата публикации
Количество просмотров
2275
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