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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2275
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Нарешті стане відомо, хто у фіналі “Євробачення-2025” позмагається за кришталевий кубок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ведучі "Євробачення-2025"

Ведучі "Євробачення-2025" / © Associated Press

У четвер, 15 травня, у швейцарському місті Базель відгримить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2025”.

На арену Санкт-Якобсгалле вийдуть представники 16 країн-учасниць, які позмагаються за квиток до гранд-фіналу, проте лише десятьом із них поталанить виступити на сцені знову. У другому півфіналі за право пройти далі змагатимуться Австралія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. Також свої номери покажуть Франція, Німеччина і Велика Британія, які автоматично потраплять до фіналу. З порядком виступів учасників та конкурсними піснями представників країн можна ознайомитися за посиланням.

Другий півфінал “Євробачення-2025”, який розпочнеться о 22:00, можна подивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу — Eurovision Song Contest.

Зазначимо, 13 травня відбувся перший півфінал “Євробачення-2025”. Саме тоді стали відомі імена першої десятки фіналістів. Зазначимо, що представник України — гурт Ziferblat — потрапив до фіналу.

До речі, єврофани оцінили виступ колективу в першому півфіналі. Зокрема, конкурсний номер Ziferblat розірвав YouTube за переглядами. Пропонуємо дізнатися, які ще країни опинилися в топі.

Дата публікації
Кількість переглядів
2275
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