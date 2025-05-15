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Трамп анонсував створення нового винищувача F-55: що про нього відомо
За словами Трампа, F-55 стане “супермодернізацією” F-35 з двома двигунами.
Президент США Дональд Трамп заявив про плани розробити новий двомоторний бойовий літак F-55 та запустити модернізовану версію F-22 Raptor під назвою F-22 Super.
Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками провідних оборонних і авіаційних компаній, включно з Boeing та GE Aerospace у Досі, передає Reuters.
За словами Трампа, F-55 стане “супермодернізацією” F-35 з двома двигунами.
“Якщо ми отримаємо правильну ціну, то створимо F-55 — це буде новий етап у розвитку винищувачів”, — заявив він.
Президент додав, що США також планують розпочати роботу над F-22 Super — вдосконаленою версією винищувача-невидимки п’ятого покоління.
Окремо Трамп згадав про нову платформу F-47, над якою зараз працює Boeing у рамках програми повітряного домінування шостого покоління. Lockheed Martin, яка нещодавно програла конкурс на постачання F-47, наразі переглядає свою стратегію. Компанія розглядає варіант модернізації F-35, щоб забезпечити 80% можливостей нового винищувача за половину його вартості.
У Lockheed Martin вже подякували Трампу за підтримку і заявили про готовність співпрацювати з адміністрацією для реалізації “бачення повітряного домінування”.
Раніше повідомлялось, що міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що всі обіцяні Україні винищувачі F-16 будуть передані до кінця 2025 року.