Зеленський про Стамбул, фронт, Ердогана: ключові заяви президента з брифінгу в Анкарі

Президент України на брифінгу в Анкарі 15 травня 2025 року / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський, після зустрічі із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, поспілкувався із представниками медіа.

У розмові із журналістами він розкрив деталі щодо переговорів із російською делегацією у Стамбулі та повідомив про ситуацію на фронті.

ТСН.ua зібрав головні заяви із брифінгу глави держави, які він зробив 15 травня.

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Переговори у Стамбулі

Глава держави повідомив, що не прибуде на зустріч делегацій РФ і України, натомість на туди прибудуть українські чиновники на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

За його словами, українська делегація зустрінеться з російською, «незважаючи на достатньо низький рівень представництва делегації» РФ. Зеленський наголосив, що відправив українських чиновників на зустріч «з поваги до президентів Трампа та Ердогана».

Також Зеленський повідомив, що головною метою переговорів буде досягнення припинення вогню в Україні.

«Щодо адженти (порядку денного, — Ред.) мандату не буде. Припинення вогню номер один, тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей», — заявив Зеленський.

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Також він висловив переконання, що особиста зустріч на найвищому рівні могла б принести конкретні результати.

«Якби я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитися…Спробувати на якийсь термін домовитися про припинення вогню. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли… А може ще з якимись результатами… Не можу сказати», — сказав Зеленський.

Зеленський про відсутність Трампа у Туреччині

Президент України прокоментував відсутність президента США Дональда Трампа на переговорах. Він зазначив, що хоча команди України та США підтримують зв’язок, безпосередньої координації з американським президентом не було.

«У нього щодня зустрічі з відповідними лідерами. Заздалегідь є домовленості, рішення, проєкти, документи. Але він (Трамп — Ред.) сказав, що готовий долучитися. Він дав сигнал: якщо будуть лідери — президент України, президент Росії, то президент США долучиться. Нормальна політична воля. Він показує, що хоче допомогти. Так я це сприймаю», — наголосив Зеленський.

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Президент підкреслив, що обидві країни направили високорівневі делегації, що свідчить про серйозність намірів обох сторін.

Відсутність Путіна на переговорах

Глава Української держави, коментуючи ситуацію навколо російсько-українських переговорів у Стамбулі, заявив, що йому «нема чого робити», оскільки президент РФ Володимир Путін не приїхав на зустріч.

«Членам делегації, які зараз зі мною, і, відповідно, мені, нема чого робити, оскільки Путін не прилетів», — сказав Зеленський.

Також він наголосив, що російський диктатор ініціював переговори лише для того, щоб відкласти жорсткі санкції Заходу.

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Зеленський нагадав, що Великоднє перемир’я також ініціював особисто Путін. І хоча росіяни все одно порушували режим тиші, кількість атак на Великдень дещо зменшилася. Так само президент зауважив, що Путін сам ініціював переговори в Туреччині.

«Але він (зробив це — Ред.) для того, щоб відтермінувати сильні санкції американців, хоче показати, що він конструктивний і він готовий до перемовин. Це позитив для всього світу, як би ми не відносились особисто один до одного, але це надія», — сказав глава держави.

Окрім того, Зеленський зауважив, що відсутність президента РФ у Туреччині на переговорах демонструє неповагу Росії.

«Так не може бути. Ми зараз в Анкарі — прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину… Це неповага Росії, на мій погляд», — сказав Зеленський.

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Припинення вогню в Україні

Зеленський відповів журналістам на питання про припинення вогню без участі Путіна. Він зазначив, що це рішення можна узгодити на рівні технічних груп без присутності лідерів.

«Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп, без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись (з Путіним — Ред.)», — сказав він.

Проте для вирішення ключових питань, на думку Зеленського, необхідні прямі переговори на найвищому рівні.

«Я тут. Ми готові до прямих переговорів», — підсумував президент України.

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Санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що склад російської делегації на переговорах у Туреччині свідчить про небажання Кремля вести справжній діалог.

«Ми бачимо представників РФ. Ми розуміємо, що це за рівень», — сказав Зеленський, зазначивши, що тільки лідери держав можуть ухвалювати насправді важливі рішення під час подібних переговорів.

Президент закликав міжнародну спільноту, зокрема США, ЄС та країни Глобального Півдня, запровадити новий потужний санкційний пакет.

Він також зауважив, що глобальний Південь не підтримує санкції проти РФ через «відповідні економічні відносини» з державою-агресоркою. Але можливо їхня позиція зміниться, адже зараз Росія демонструє всьому світові свій намір продовжувати війну проти України.

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«Якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо (запровадити — Ред.) відповідні санкції, які будуть стимулом для швидшого закінчення війни. Або хоча б пришвидшити наші розмови про це», — наголосив президент України.

Територіальні поступки з боку України

Під час пресконференції в Туреччині, Зеленський відзначив послідовну позицію Ердогана щодо невизнання анексії Криму.

«Крим — він український півострів. Я підтримую територіальну відчуженість України. Ми не визнаємо окуповані, тимчасово окуповані території російськими. Крим є український», — заявив Зеленський, посилаючись на слова Ердогана.

Він наголосив, що жодні мирні переговори не можуть передбачати територіальних поступок

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Водночас глава держави заявив про готовність обговорювати шляхи відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями та гуманітарну ситуацію там, однак підкреслив: юридично Україна не визнає ці території російськими — і це є його «непохитною позицією».

Візит до Албанії

Зеленський повідомив, що разом із президентом Туреччини 16 травня полетить до Албанії, міста Тирана, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

«Ми проговорили з президентом Туреччини — завтра зранку ми з ним доєднаємося до саміту Європейського політичної спільноти в Албанії, в місті Тирана. В принципі, ця зустріч була організована заздалегідь», — сказав президент України.

За його словами, в Албанії на саміті перебуватимуть ще понад 40 світових лідерів.

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Наступ РФ

Під час пресконференції в Анкарі Зеленський заявив, що російські військові розпочали та посилили свої наступальні дії на всіх напрямках фронту.

З його слів, головним напрямком був Сумський. Там зосереджено було 67 тисяч військ. Президент наголосив, що українські військові «робили відповідні кроки, щоб не дати їм об’єднатися».

«Вони (росіяни — Ред.) працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись. Вони хочуть робити цей наступ… Він нам зрозумілий. Наші військові формулюють це саме так, що вони (ред. війська РФ) перебувають в постійному наступі. Це вже відбувається кілька місяців», — додав український лідер.

Нагадаємо, 15 травня президент Володимир Зеленський прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Ердоганом. Зустріч та робоча вечеря за участю обох делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

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