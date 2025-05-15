Чого Кремль насправді хоче від переговорів у Стамбулі - Мединський відповів

Володимир Мединський. / © Міністерство культури РФ

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Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія розглядає переговори в Стамбулі як продовження мирного процесу, який, за його словами, був “перерваний Україною три роки тому”.

Про це Мединський сказав у пресконференції російським ЗМІ.

“Президент поставив завдання та визначив нашу переговорну позицію для російської делегації у Стамбулі. Наша офіційна делегація затверджена розпорядженням президента і має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорі”, — сказав Мединський.

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За його словами, делегація РФ налаштована конструктивно та прагне “знайти точки дотику”, а головним завданням прямих переговорів є “встановлення довгострокового миру та усунення базових причин конфлікту”.

Ця заява пролунала напередодні запланованих переговорів між Україною та Росією в Туреччині. Українська сторона раніше наголосила, що погодиться на будь-який формат лише за умови припинення вогню.