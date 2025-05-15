Які прикраси носити у 2025 році: акцент на сережки

Реклама

Тому перед тим як вибирати сережки , рекомендуємо ознайомитися з модними рекомендаціями.

Загальні тренди у ювелірній моді

Більше не потрібно носити однакові сережки у парі. Мікс із різнопарних прикрас, поєднання мінімалізму та бароко – все це вітається. Головне – висловити свою індивідуальність.

Прикраси з ініціалами, іменами, датами та вироби ручної роботи, створені на замовлення, стають особливо популярними. Люди дедалі частіше вибирають сенс, а чи не просто блиск.

Попит на прикраси з перероблених матеріалів, вінтаж та вироби з етичним камінням (наприклад, вирощені в лабораторіях діаманти) зростає з кожним роком.

Срібло впевнено повертає собі позиції, але його наздоганяють прикраси у кольорі рожевого золота, чорненого металу та навіть у титановому «градієнті».

А тепер докладніше про сережки

Великі сережки знову в моді. Вони можуть бути геометричними, скульптурними, багатошаровими чи незвичайними формами. Чим помітніше та авангардніше, тим краще. Один великий елемент може замінити весь комплект прикрас.

Реклама

Множинні проколи та «сережки по всій вушній раковині» — це не лише модно, а й художньо. Комбінуються маленькі кільця, гвоздики, крихітні підвіски, створюючи складні композиції.

Сережки, що рухаються при кожному повороті голови – хіт 2025 року. Ланцюжки, пензлики, каскади, сережки з підвісами надають образу динаміку та візуальну легкість.

Об'ємні обручки, сережки-«кліпи», блискітки, стрази, акрил — повернення естетики нульових на повний зріст. Особливо популярні сережки у вигляді сердець, метеликів, зірочок, виконані в напівдитячих стилістиках.

Сучасні сережки з перлами уникають класичних форм. Це можуть бути нерівні перлини в мінімалістичній оправі, асиметричні композиції, комбінація з металом або емаллю.

Реклама

Амулети, обереги, сережки із символами культурних традицій (від скандинавських до східних) — один із трендів на межі ювелірного мистецтва та духовних практик. Це прикраси з історією.

Модний вирок

Ювелірні тренди 2025 року демонструють: прикраси стали більшими, сміливішими та емоційнішими. Сережки в деяких випадках не стоять осторонь більш акцентних прикрас, а займають центральне місце, задаючи тон усьому образу. Головне цього сезону — вийти за рамки стандарту, не боятися міксу стилів і вибирати прикраси, які «розмовляють» за вас.