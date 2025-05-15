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У Резерв+ з’явилися нові типи відстрочок: хто їх може отримати
Люди із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також один із подружжя, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років, можуть оформити відстрочку у «Резерві».
У застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.
Про це передає пресслужба Міноборони України.
Щоб оформити відстрочку, потрібно:
натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+,
вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію,
очікувати на сповіщення із результатом.
«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль — щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Також Черногоренко додала, що на фінальній стадії в Резерв+ — поява двох сервісів. Перший — відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий — відображення причин порушення правил військового обліку.
Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер військовозобов’язаний знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.
Раніше ми писали, як оформити відстрочку від мобілізації студентам і аспірантам.