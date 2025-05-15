ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1301
Час на прочитання
1 хв

Зеленський завершив візит до Туреччини: куди він прямує далі

Літак президента України вже злетів та прямує з Туреччини до Албанії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Літак президента України

Літак Зеленського вилетів з Турції до Албанії / © nnm.ru

Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Туреччини. Ввечері четверга, 15 травня, його літак вилетів до Албанії.

Про це повідомив Clash Report в соцмережі X.

«Зеленський завершує свій візит до Туреччини та вирушає до Албанії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня в албанському місті Тирана відбудеться саміт Європейського політичної спільноти. У заході братимуть участь лідери країн Європи, зокрема президент України Зеленський та президент Туреччини Ердоган.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie