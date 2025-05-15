- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1301
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський завершив візит до Туреччини: куди він прямує далі
Літак президента України вже злетів та прямує з Туреччини до Албанії.
Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Туреччини. Ввечері четверга, 15 травня, його літак вилетів до Албанії.
Про це повідомив Clash Report в соцмережі X.
«Зеленський завершує свій візит до Туреччини та вирушає до Албанії», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 травня в албанському місті Тирана відбудеться саміт Європейського політичної спільноти. У заході братимуть участь лідери країн Європи, зокрема президент України Зеленський та президент Туреччини Ердоган.