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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский завершил визит в Турцию: куда он направляется дальше

Самолет президента Украины уже взлетел и направляется из Турции в Албанию.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Самолет президента Украины

Самолет Зеленского вылетел из Турции в Албанию / © iHNed.cz

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в Турцию. Вечером четверга, 15 мая, его самолет вылетел в Албанию.

Об этом сообщил Clash Report в соцсети X.

"Зеленский завершает свой визит в Турцию и отправляется в Албанию", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая в албанском городе Тирана состоится саммит Европейского политического сообщества. В мероприятии примут участие лидеры стран Европы, в частности президент Украины Зеленский и президент Турции Эрдоган.

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