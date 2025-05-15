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Зеленский завершил визит в Турцию: куда он направляется дальше
Самолет президента Украины уже взлетел и направляется из Турции в Албанию.
Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в Турцию. Вечером четверга, 15 мая, его самолет вылетел в Албанию.
Об этом сообщил Clash Report в соцсети X.
"Зеленский завершает свой визит в Турцию и отправляется в Албанию", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая в албанском городе Тирана состоится саммит Европейского политического сообщества. В мероприятии примут участие лидеры стран Европы, в частности президент Украины Зеленский и президент Турции Эрдоган.