Пес Луї / Фото: TikTok maddiehilaski

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Мешканка Індіани на ім’я Медді Гіласкі виклала відео перевтілення свого улюбленця Луї після грумінгу. Кліп став вірусним і набрав понад 18,5 мільйона переглядів.

Про цей випадок американка розповіла у своєму відео в TikTok.

Після невдалого грумінгу Луї, 4-річний пес породи кавапу (суміш кавалер-кінг-чарльз-спанієля і пуделя), мав такий вигляд, наче сам не вірив у своє перевтілення. Але саме його неймовірно виразна мордочка підкорила соцмережі, зібравши мільйони переглядів.

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Медді Гіласкі з Індіани (США) поділилася у соцмережах відео, яке демонструє радикальну зміну зовнішності її собаки після стрижки.

Пес Луї до візиту до грумінг-салону

На кадрах видно, як пухнастий пес із густою сірою шерстю перетворився на практично «лисого» — майстриня грумінг-салону постригла Луї дуже коротко.

Пес Луї після візиту до грумінг-салону

За словами Медді, нова співробітниця салону, ймовірно, скористалася старими записами. Вона підтвердила, що потрібно, «як зазвичай», але зрештою сталося непорозуміння.

«Коли мій хлопець привіз його назад, він одразу написав, що Луї на вигляд… не дуже задоволений. І це м’яко кажучи», — поділилася Гіласкі.

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На відео видно, як Луї демонструє немовлену, але дуже виразну реакцію на результати грумінгу. Пес сидить на дивані, а вираз його морди немов говорить: «Це вам дарма не пройде».

Користувачі TikTok миттєво відреагували на відео, жартівливо обговорюючи в коментарях «помсту» Луї за зруйнований імідж.

«Це справжнє беззаконня!», «Він точно не забуде цю образу» — так коментували відео користувачі соцмережі.

На щастя, шерсть собаки вже відновлюється, повертаючи йому звичний образ. Гіласкі з усмішкою додала, що надалі ретельніше обиратиме грумера. Попри перший невдалий досвід, вона рада, що ця кумедна ситуація підняла настрій багатьом.

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Раніше ми писали про те, хто з відомих особистостей мав собак породи пекінес.

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