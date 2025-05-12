Чому собака облизує людину: ветеринар пояснив поведінку чотирилапого

Чому собаки облизують людей / © Credits

Реклама

Коли собака облизує людину, це справді означає щось дуже важливе, каже ветеринар Джуліан Нортон.

Про це пише Express.

На запитання, чому собаки штовхають нас носами або туляться до нас, ветеринар відповів конкретно.

Реклама

Ветеринар назвав конкретні причини

«Частково це тому, що собаки дійсно відчувають себе частиною сім’ї або „племені“, і таким чином намагаються привернути до себе увагу?» — сказав ветеринар.

Собака встановлює зв’язок з господарем

За його словами, така поведінка собак не випадкова — це спосіб пса встановити зв’язок з господарем.

Демонструє прихильність

За словами доктора Нортона, коли собака облизує ваше обличчя чи руки, вона просто хоче показати свою прихильність і отримати часточку вашої уваги.

“Часто це сигнал емоційного контакту: собака ніби перевіряє, як ви себе почуваєте, мовляв, я піклуюся про тебе”, сказав він.

Реклама

Але облизування — не єдиний спосіб, яким пес демонструє свої емоції. Інші важливі сигнали включають махання хвостом і навіть так звану «усмішку».

Що означає виляння хвостом

Хоча багато хто вважає, що хвіст, що виляє, означає радість, усе трохи складніше. Висота, швидкість і напруженість руху можуть свідчити як про захоплення, так і про тривогу. Наприклад, високий і вільний помах хвоста зазвичай говорить про збудження, тоді як низький і повільний — про настороженість.

Ще один цікавий прояв — це «усмішка» собаки. Хоч вона й не така, як у людей, деякі собаки відтягують губи назад, і це дуже схоже на усмішку. Якщо при цьому їхнє тіло розслаблене, а хвіст виляє, це вірна ознака того, що тварина почувається щасливою.

Такі невербальні сигнали — від лизання до міміки — допомагають людям краще розуміти своїх чотирилапих друзів і створюють глибший емоційний зв’язок між собакою та господарем.

Реклама

Нагадаємо і про те, як доглядати за довгошерстими собаками. Фахівці перелічили 20 найкудлатіших порід.

Читайте також