ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1558
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу

Незабаром стане відомий повний список країн, які потраплять до гранд-фіналу конкурсу і змагатимуться за музичну першість.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Кришталевий кубок "Євробачення-2025"

Кришталевий кубок "Євробачення-2025" / © instagram.com/eurovision

Сьогодні, 15 травня, у швейцарському місті Базель відгримить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2025”. На сцену вийдуть 16 учасників, які змагатимуться за останні десять квитків до грандіозного фіналу.

Так, у другому півфіналі з'являться музичні представники з таких країн, як Австралія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. І лише 10 з них займуть останні місця у гранд-фіналі.

Тим часом Україна вже забезпечила собі місце у фіналі. Так, гурт Ziferblat з піснею “Bird of Pray” чуттєво виступив у першому півфіналі та отримав чималу кількість голосів від глядачів, що дозволило йому продовжити боротьбу за перемогу 17 травня у гранд-фіналі.

Редакція ТСН.ua традиційно стежить за всіма деталями шоу і в режимі реального часу веде текстову онлайн-трансляцію. Тож тут ви першими дізнаєтеся, хто пройде до фіналу, які номери викличуть найбільше овацій та хто з учасників може стати несподіваним фаворитом конкурсу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1558
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie