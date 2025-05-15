"Євробачення-2025": текстова онлайн-трансляція другого півфіналу

Кришталевий кубок "Євробачення-2025" / © instagram.com/eurovision

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Сьогодні, 15 травня, у швейцарському місті Базель відгримить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2025”. На сцену вийдуть 16 учасників, які змагатимуться за останні десять квитків до грандіозного фіналу.

Так, у другому півфіналі з'являться музичні представники з таких країн, як Австралія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. І лише 10 з них займуть останні місця у гранд-фіналі.

Тим часом Україна вже забезпечила собі місце у фіналі. Так, гурт Ziferblat з піснею “Bird of Pray” чуттєво виступив у першому півфіналі та отримав чималу кількість голосів від глядачів, що дозволило йому продовжити боротьбу за перемогу 17 травня у гранд-фіналі.

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Редакція ТСН.ua традиційно стежить за всіма деталями шоу і в режимі реального часу веде текстову онлайн-трансляцію. Тож тут ви першими дізнаєтеся, хто пройде до фіналу, які номери викличуть найбільше овацій та хто з учасників може стати несподіваним фаворитом конкурсу.