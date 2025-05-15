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"Євробачення-2025": Грецію запідозрили в плагіаті конкурсного номера України
Єврофани звернули увагу, що виступ країни дуже схожий на минулорічне шоу alyona alyona & Jerry Heil.
На міжнародному пісенному конкурсі "Євробаченні-2025" одну з країн запідозрили в плагіаті конкурсного номера України.
Йдеться про Грецію. Країну цьогоріч представляє співачка Клавдія з піснею Asteromata. З реквізитів в артистки була скеля, на якій вона співала, а позаду неї на екрані транслювалося вогняне шоу.
Єврофани, звісно ж, оцінили виступ Клавдії. Утім, багатьом користувачам це дуже нагадало минулорічний виступ України. 2024 року від країни на конкурсі виступав дует співачок alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Українці теж використовували скелю, а також транслювали схоже шоу. Ба більше, у Мережі говорять, що навіть вбрання та рухи Клавдії схожі на те, що було торік в України.
Один в один геть!
Там ще й океан був, як у Jerry Heil на початку!
Схоже, вирішили надихнутися і якось трішки переборщили!
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua тим часом веде текстову онлайн-трансляцію. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі. Дивіться "Євробачення-2025" разом із нами та першими дізнавайтеся про найцікавіші події, які трапляються на музичних перегонах.