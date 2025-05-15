"Євробачення-2025": Грецію запідозрили в плагіаті конкурсного номера України

Греція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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На міжнародному пісенному конкурсі "Євробаченні-2025" одну з країн запідозрили в плагіаті конкурсного номера України.

Йдеться про Грецію. Країну цьогоріч представляє співачка Клавдія з піснею Asteromata. З реквізитів в артистки була скеля, на якій вона співала, а позаду неї на екрані транслювалося вогняне шоу.

Греція на "Євробаченні-2025"

Єврофани, звісно ж, оцінили виступ Клавдії. Утім, багатьом користувачам це дуже нагадало минулорічний виступ України. 2024 року від країни на конкурсі виступав дует співачок alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Українці теж використовували скелю, а також транслювали схоже шоу. Ба більше, у Мережі говорять, що навіть вбрання та рухи Клавдії схожі на те, що було торік в України.

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Греція цьогоріч на "Євробаченні" та Україна торік

Один в один геть!

Там ще й океан був, як у Jerry Heil на початку!

Схоже, вирішили надихнутися і якось трішки переборщили!

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua тим часом веде текстову онлайн-трансляцію. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі. Дивіться "Євробачення-2025" разом із нами та першими дізнавайтеся про найцікавіші події, які трапляються на музичних перегонах.