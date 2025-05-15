ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Переговори у Стамбулі 16 травня: Росія назвала час зустрічі

Росія готова до переговорів 16 травня в Стамбулі й очікує українську делегацію з 10:00.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Мединський

Володимир Мединський. / © Фото EPA/UPG

Російська делегація очікує прибуття українських представників на переговори в Стамбулі 16 травня з 10:00 ранку.

Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський, який очолює російську сторону на переговорах.

“Росія готова до роботи”, — сказав Мединський журналістам у середу ввечері.

Нагадаємо, головою української делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-Морських Сил.

Як повідомляло агентство Anadolu, до переговорів також долучиться міністр закордонних справ Туреччини.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie