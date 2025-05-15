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Переговори у Стамбулі 16 травня: Росія назвала час зустрічі
Росія готова до переговорів 16 травня в Стамбулі й очікує українську делегацію з 10:00.
Російська делегація очікує прибуття українських представників на переговори в Стамбулі 16 травня з 10:00 ранку.
Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський, який очолює російську сторону на переговорах.
“Росія готова до роботи”, — сказав Мединський журналістам у середу ввечері.
Нагадаємо, головою української делегації призначено міністра оборони Рустема Умєрова. До переговорної групи увійшли високопосадовці з Міністерства закордонних справ, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-Морських Сил.
Як повідомляло агентство Anadolu, до переговорів також долучиться міністр закордонних справ Туреччини.