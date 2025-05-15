Переговоры в Стамбуле 16 мая: Россия назвала время встречи

Владимир Мединский. / © Фото EPA/UPG

Реклама

Российская делегация ожидает прибытия украинских представителей переговоров в Стамбуле 16 мая с 10:00 утра.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, возглавляющий российскую сторону на переговорах.

"Россия готова к работе", - сказал Мединский журналистам в среду вечером.

Реклама

Напомним, главой украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу вошли высокопоставленные должностные лица из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.

Как сообщало агентство Anadolu, к переговорам также присоединится министр иностранных дел Турции.