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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Стамбуле 16 мая: Россия назвала время встречи

Россия готова к переговорам 16 мая в Стамбуле и ожидает украинской делегации с 10:00.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Мединский

Владимир Мединский. / © Фото EPA/UPG

Российская делегация ожидает прибытия украинских представителей переговоров в Стамбуле 16 мая с 10:00 утра.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, возглавляющий российскую сторону на переговорах.

"Россия готова к работе", - сказал Мединский журналистам в среду вечером.

Напомним, главой украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. В переговорную группу вошли высокопоставленные должностные лица из Министерства иностранных дел, СБУ, СВР, Генштаба, разведки, Воздушных и Военно-Морских Сил.

Как сообщало агентство Anadolu, к переговорам также присоединится министр иностранных дел Турции.

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