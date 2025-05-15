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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский объяснил, что будет обсуждать украинская делегация в Стамбуле

Украинская делегация летит на переговоры в Стамбул для прекращения огня.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении выразил скепсис по поводу предстоящих переговоров с Россией в Стамбуле.

Об этом сообщил глава государства во время пресс-конференции в Анкаре.

«По адженте (повестке дня, — Ред.) мандата не будет. Прекращение огня номер один, то есть они полетят. Хотя я до сих пор считаю, что Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам», — заявил Зеленский.

Глава государства считает, что Россия не хочет заканчивать войну, но выразил надежду, что «они продемонстрируют хоть что-то во время встречи».

Напомним, Зеленский сделал заявление о российской делегации.

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