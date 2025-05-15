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- Украина
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Зеленский объяснил, что будет обсуждать украинская делегация в Стамбуле
Украинская делегация летит на переговоры в Стамбул для прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении выразил скепсис по поводу предстоящих переговоров с Россией в Стамбуле.
Об этом сообщил глава государства во время пресс-конференции в Анкаре.
«По адженте (повестке дня, — Ред.) мандата не будет. Прекращение огня номер один, то есть они полетят. Хотя я до сих пор считаю, что Россия продолжает несерьезно относиться к этим встречам», — заявил Зеленский.
Глава государства считает, что Россия не хочет заканчивать войну, но выразил надежду, что «они продемонстрируют хоть что-то во время встречи».
Напомним, Зеленский сделал заявление о российской делегации.