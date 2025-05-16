"Евровидение-2025": под каким номером в финале выступит Украина

Группа Ziferblat на "Евровидении-2025" / © Getty Images

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Представители Украины на "Евровидении-2025" - группа Ziferblat - уже завтра, 17 мая, выйдет на сцену гранд-финала песенного конкурса, который состоится в Базеле, Швейцария.

Музыканты будут соревноваться за победу с песней "Bird of Pray", с которой уже успели покорить зрителей во время первого полуфинала, который транслировался вживую. По результатам голосования Ziferblat уверенно прошли в финал.

После завершения двух полуфиналов организаторы конкурса провели жеребьевку, по итогам которой Украина выступит под седьмым номером. Интересно, что именно эта цифра часто ассоциируется с удачей — так что в фан-сообществе уже называют ее талисманом для победы.

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Порядок выступлений участников в финале "Евровидения-2025" / © eurovision.tv

Согласно информации на официальном сайте "Евровидения", шоу откроет представитель Норвегии — Kyle Alessandro, а завершит гранд-финал Албания.

Напомним, гранд-финал "Евровидения-2025" пройдет 17 мая в Базеле. Начало трансляции в Украине – в 22:00. ТСН.ua будет традиционно следить за самыми интересными моментами в режиме онлайн, а пока предлагаем вспомнить, чем поразил второй полуфинал международного конкурса.