ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2295
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": під яким номером у фіналі виступить Україна

Гурт Ziferblat отримав порядковий номер виступу шляхом жеребкування.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025"

Гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © Getty Images

Представники України на "Євробаченні-2025" — гурт Ziferblat — вже завтра, 17 травня, вийде на сцену гранд-фіналу пісенного конкурсу, який відбудеться у Базелі, Швейцарія.

Музиканти змагатимуться за перемогу з піснею "Bird of Pray", з якою вже встигли підкорити глядачів під час першого півфіналу, що транслювався наживо. За результатами голосування Ziferblat впевнено пройшли до фіналу.

Після завершення обох півфіналів організатори конкурсу провели жеребкування, за підсумками якого Україна виступить під сьомим номером. Цікаво, що саме ця цифра часто асоціюється з удачею — тож у фан-спільноті вже називають її талісманом для перемоги.

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення-2025" / © eurovision.tv

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення-2025" / © eurovision.tv

Згідно з інформацією на офіційному сайті "Євробачення", шоу відкриватиме представник Норвегії — Kyle Alessandro, а завершить гранд-фінал Албанія.

Нагадаємо, гранд-фінал "Євробачення-2025" пройде 17 травня у Базелі. Початок трансляції в Україні — о 22:00. ТСН.ua традиційно стежитиме за найцікавішими моментами у режимі онлайн, а поки пропонуємо пригадати, чим вразив другий півфінал міжнародного конкурсу.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie