10 лямів застави й втеча за кордон: як Гладковський попався в Іспанії

Олег Гладковський / © ТСН

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Чи не головний символ корупції режиму Порошенка, Олег Гладковський затриманий у сонячній Іспанії. Він ховався від правосуддя цілий рік і тепер ризикує проміняти сонячні іспанські ванни на холодні українські нари. І хоча Адвокат Гладковського, всупереч офіційному повідомленню НАБУ, запевняє: його не затримано

«Хочу повідомити, що на разі Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення», — написав Руслан Волинець.

Схоже, саме час нагадати суспільству: хто такий Олег Гладковський? Чому за ним плаче вітчизняна в’язниця та скільки років він може у ній провести? Показуємо чомусь давно забутого хапугу номер один — ексклюзивно в матеріалі Хапуга.UA.

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Олег Гладковський, він же — Свинарчук, близький соратник та партнер 5-го президента Петра Порошенка. Однак знамените гасло Петра Олексійовича «армія, мова, віра» Гладковський розумів по-своєму. За даними НАБУ він, незважаючи на застереження сивочолого крав у армії обома руками, які залишились цілими.

Олег Гладковський / Скриншот із відео Хапуга.UA

«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень», — повідомили в САП.

Простими словами, Гладковського звинувачують в закупівлі за кошти держбюджету на оборону вантажівок за завищеними цінами, що призвело до шалених збитків. Ось як це описує НАБУ:

«Експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ „Автомобільна компанія „Богдан Моторс“. Так, вказана особа забезпечила невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) в дочірнього підприємства „Автоскладальний завод №2“, що входить до складу ПАТ „Автомобільна компанія „Богдан Моторс“.

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Олег Гладковський / Скриншот із відео Хапуга.UA

По цій справі Гладковського почали судити ще у жовтні 2019-го. Тоді він заявляв про політичні переслідування. Також Гладковський виправдовувався, що чистий, як сльоза. Він апелював та навіть оголошував голодування.

Однак 19 жовтня суд арештував експосадовця із великою заставою. 10 мільйонів застави були оперативно внесені і вже 21 жовтня 2019-го Гладковський був на волі.

А далі — все по класиці. Судовий процес затягувався, Гладковський не з’являвся на засідання, а після початку великої війни і зовсім втік за кордон.

10 мільйонів застави за Гладковського були списані на користь ЗСУ. Втім, така втрата, мабуть останнє, за що хвилюється експосадовець. Адже в Україні Гладковський залишив купу нерухомості, в тому числі елітний маєток в селі Козин.

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Маєток Олега Гладковського / Скриншот із відео Хапуга.UA

Помістя Гладковських хотіли спалити. Це була реакція нацкорпусу на розслідування видання Бігус.Інфо, яке показало шалену корупцію в оборонці часів Порошенка і вийшло в лютому 2019-го.

Після цієї інформаційної бомби Гладковський був показово звільнений. А рейтинг Петра Олексійовича опустився до вже відомих всім 25 відсотків.

Як би там не було, все це — зовсім інша справа, яка має відношення більше до Гладковського молодшого. А Гладковського старшого в квітні 24-го подали у розшук.Знайти Гладковського було відносно легко. За даними ЗМІ, він давно володіє розкішним маєтком у Іспанії. Там, водночас, після початку великої війни почав будувати ще одну віллу і його син.

Іспанія / Скриншот із відео Хапуга.UA

Сонячна Іспанія була вибрана Гладковськими не випадково. Адже по сусідству із ним володіють маєтками його давні друзі — Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

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Стаття, по якій судять Гладковського, загрожує йому ув’язненням: Карається пробаційним наглядом на строк до трьох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому тепер ключове питання — чи зможуть його екстрадувати з Іспанії в Україну.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СХОПИЛИ за найцінніше! 10 лямів застави й втеча за кордон: як Гладковський ПОПАВСЯ в Іспанії