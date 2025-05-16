10 лямов залога и побег за границу: как Гладковский попался в Испании

Олег Гладковский / © ТСН

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Едва ли не главный символ коррупции режима Порошенко, Олег Гладковский задержан в солнечной Испании. Он скрывался от правосудия год и теперь рискует променять солнечные испанские ванны на холодные украинские нары. И хотя Адвокат Гладковского, вопреки официальному сообщению НАБУ, уверяет: он не задержан.

«Хочу сообщить, что на данный момент Гладковский Олег Владимирович не задержан. Да, он находится в Испании, но в отношении него не принималось решение испанским судом о его задержании или внесении залога, как условии освобождения», — написал Руслан Волынец.

Похоже, пора напомнить обществу: кто такой Олег Гладковский? Почему по нем плачет отечественная тюрьма и сколько лет он может в ней провести? Показываем почему-то давно забытого хапугу номер один — эксклюзивно в материале Хапуга.UA.

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Олег Гладковский, он же Свинарчук, близкий соратник и партнер 5-го президента Петра Порошенко. Однако знаменитый лозунг Петра Алексеевича «Армія, мова, віра» Гладковский понимал по-своему. По данным НАБУ, он несмотря на оговорку седовласого, воровал у армии обеими руками, которые остались целыми.

Олег Гладковский / Скриншот по видео Хапуга.UA

«Прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-замминистра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен», — сообщили в САП.

Простыми словами, Гладковского обвиняют в закупке за средства госбюджета на оборону грузовиков по завышенным ценам, что привело к сумасшедшим убыткам. Вот как это описывает НАБУ:

«Экс-чиновник РНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно — ПАО „Автомобильная компания „Богдан Моторс“. Так, указанное лицо обеспечило неисключение из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия „Автосборочный завод №2“, входящего в состав ПАО „Автомобильная компания „Богдан Моторс“.

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Олег Гладковский / Скриншот по видео Хапуга.UA

По этому делу Гладковского начали судить еще в октябре 2019 года. Тогда он заявлял о политических преследованиях. Также Гладковский оправдывался, что чист, как слеза. Он апеллировал и даже объявлял голодовку.

Однако 19 октября суд арестовал экс-чиновника с большим залогом. 10 миллионов залога были оперативно внесены и уже 21 октября 2019 года Гладковский был на свободе.

А дальше — все по классике. Судебный процесс затягивался, Гладковский не являлся на заседание, а после начала великой войны и вовсе бежал за границу.

10 миллионов залога при Гладковском были списаны в пользу ВСУ. Впрочем, такая потеря, пожалуй, последнее, за что волнуется экс-чиновник. Ведь в Украине Гладковский оставил кучу недвижимости, в том числе элитное поместье в Козине.

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Поместье Олега Гладковского / Скриншот из видео Хапуга.UA

Поместье Гладковских хотели сжечь. Это была реакция нацкорпуса на расследование издания Бигус.Инфо, которое показало безумную коррупцию в оборонке времен Порошенко и вышло в феврале 2019-го.

После этой информационной бомбы Гладковский был показательно уволен. А рейтинг Петра Алексеевича опустился до уже известных всем 25 процентов.

Как бы то ни было, все это — совсем другое дело, которое больше относится к Гладковскому младшему. А Гладковского старшего в апреле 24-го подали в розыск. Найти Гладковского было относительно легко. По данным СМИ, он давно владеет роскошным поместьем в Испании. Там, после начала большой войны начал строить еще одну виллу и его сын.

Испания / Скриншот из видео Хапуга.UA

Солнечная Испания была выбрана Гладковскими не случайно. Ведь по соседству с ним владеют имениями его давние друзья — Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

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Статья, по которой судят Гладковского, грозит ему заключением: наказывается пробационным надзором на срок до трех лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти. граждан.

Поэтому теперь ключевой вопрос — смогут ли его экстрадировать из Испании в Украину.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СХВАТИЛИ за самое ценное! 10 лямов залога и бегство за границу: как Гладковский ПОПАЛСЯ в Испании