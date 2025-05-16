Кремль готує населення до тривалішої війни / © Associated Press

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Російські медіаресурси отримали «методички» стосовно того, як потрібно висвітлювати переговори у Стамбулі між Україною та Росією.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

«Російське опозиційне видання „Медуза“ 15 травня повідомило, що отримало посібник, який російські ЗМІ отримали від політичного блоку адміністрації президента, з інструкціями щодо висвітлення переговорів у Стамбулі», — інформують аналітики.

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Ключовими пунктами цих інструкцій Кремля для ЗМІ наступні:

пояснення ролі Мединського у переговорах як «логічної», оскільки він очолював переговорну делегацію 2022 року, а зараз — «продовжує роботу»

заклик превентивно готувати населення до нових санкцій у відповідь на «глухий кут» у переговорах

поширення наративу, що Росія «не боїться» нового пакету санкцій

ЗМІ повинні нечітко заявляти, що переговори відбуваються «на гірших для України умовах»

«За допомогою цієї методички Кремль готує плацдарм для виправдання провальних переговорів, оскільки інструкції дають чітко зрозуміти, що Мединський має продовжити справу 2022 року, яка й тоді провалилася», — пишуть в ISW.

Переговори у Стамбулі — що відомо

Продовження переговорів у Стамбулі, які стартували 15 травня, відбудеться 16 травня.

Увечері, 15 травня, очільник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив, що 16 травня, о 10:00 годині, російська сторона буде очікувати зустріч з українською делегацією. Також кремлівський політик заявив, що Росія «готова до роботи».

Коментуючи переговори у Стамбулі між Росією та Україною, новий канцлер ФНР Фрідріх Мерц схвально відреагував на візит президента Володимира Зеленського, натомість заявивши, що глава Кремля Володимир Путін «поставив себе у незручне становище» тим, що проігнорував переговори. На тлі цього Мерц також повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії готовий.

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