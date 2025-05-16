Кремль готовит население к продолжительной войне / © Associated Press

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Российские медиаресурсы получили «методички» по поводу того, как нужно освещать переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«Российское оппозиционное издание „Медуза“ 15 мая сообщило, что получило руководство, которое российские СМИ получили от политического блока администрации президента, с инструкциями по освещению переговоров в Стамбуле», — информируют аналитики.

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Ключевыми пунктами этих инструкций Кремля для СМИ следующие:

объяснение роли Мединского в переговорах как «логической», поскольку он возглавлял переговорную делегацию в 2022 году, а сейчас «продолжает работу»

призыв превентивно готовить население к новым санкциям в ответ на «тупик» в переговорах

распространение нарратива, что Россия «не боится» нового пакета санкций

СМИ должны нечетко заявлять, что переговоры проходят «на худших для Украины условиях»

«С помощью этой методики Кремль готовит плацдарм для оправдания провальных переговоров, поскольку инструкции дают четко понять, что Мединский должен продолжить дело 2022 года, которое и тогда провалилось», — пишут в ISW.

Переговоры в Стамбуле — что известно

Продолжение стартовавших 15 мая переговоров в Стамбуле состоится 16 мая.

Вечером, 15 мая, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что 16 мая, в 10:00, российская сторона будет ожидать встречи с украинской делегацией. Также кремлевский политик заявил, что Россия готова к работе.

Комментируя переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной, новый канцлер ФНР Фридрих Мерц одобрительно отреагировал на визит президента Владимира Зеленского, заявив, что глава Кремля Владимир Путин «поставил себя в неудобное положение» тем, что проигнорировал переговоры.

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