Переговоры в Стамбуле: РФ выдвинула ультиматум по формату встреч

Начались российско-украинские переговоры в Стамбуле / © Associated Press

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Российская делегация потребовала изменений в формате встречи с делегацией Украины сегодня, 16 мая, в Турции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации.

В частности, Россия требовала, чтобы во встрече не принимали участия ни планировавшейся делегации США, ни представители принимающей стороны-посредника Турции.

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Ни с турецкой, ни с украинской стороны подтверждения этой информации пока не было.

«Еще один признак того, что российская сторона подрывает мирные усилия. Мы пришли для серьезного разговора, в то время как россияне выдвигают требования, условия. Это заставляет нас сомневаться, послал ли Путин их решать проблемы, или просто тормозить процесс», — сказал источник новостному агентству на условиях анонимности.

Напомним, в Стамбуле начались переговоры представителей России и Украины по завершению войны. Встреча сторон во дворце Долмабахче стала первой с марта 2022 года.

До этого в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча США, Турции и Украины. В нем принимали участие госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Украинская делегация прибыла на встречу раньше, чем делегация россиян и хотела обсудить вероятную встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, писал Reuters со ссылкой на источник.

Глава офиса президента Андрей Ермак написал о том, что Россия хочет увязать нынешний процесс переговоров с переговорами 2022-го года, так и несостоявшихся в начале полномасштабного вторжения.

«Но единственное, что связывает сегодняшние переговоры с тем периодом, это город Стамбул, и больше ничего. Все попытки России связать нынешний момент с 2022 годом

терпят неудачу», — написал Ермак.

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Украинская делегация планирует обсудить на переговорах с Россией личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает агентство Reuters и AFP со ссылкой на источник среди украинских дипломатов.

Представители Киева также намерены обсудить прекращение огня. Прежде президент Владимир Зеленский сказал, что тема перемирия будет главной на встрече.