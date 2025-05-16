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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Пельмені з курячою печінкою в горщиках: як облагородити магазинний продукт

Приготуйте ваші улюблені пельмені по-новому: запечені в горщиках у духовці разом з курячою печінкою та овочами під вершками.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
237 ккал
Пельмені з курячою печінкою у горщиках

Пельмені з курячою печінкою в горщиках / © Credits

Страва виходить ситною та апетитною. Пельмені візьміть магазинні або домашні.

Інгредієнти

пельмені готові
400 г
печінка куряча
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вершки 15–20%
300 мл
масло вершкове
50 г
сіль
перець чорний мелений

  1. Печінку очистьте від плівки, промийте та наріжте брусочками.

  2. Цибулю та моркву почистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — брусочками.

  3. На сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю і моркву на середньому вогні до прозорості.

  4. Розділіть продукти так, щоб у вас вийшло два горщики, або приготуйте в одному.

  5. До горщиків викладіть пельмені, зверху — печінку з овочами, залийте вершками та накрийте кришкою.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30–35 хвилин.

Поради:

  • Печінку можна використовувати будь-яку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
452
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