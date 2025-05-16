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Пельмені з курячою печінкою в горщиках: як облагородити магазинний продукт
Приготуйте ваші улюблені пельмені по-новому: запечені в горщиках у духовці разом з курячою печінкою та овочами під вершками.
Страва виходить ситною та апетитною. Пельмені візьміть магазинні або домашні.
Інгредієнти
- пельмені готові
- 400 г
- печінка куряча
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вершки 15–20%
- 300 мл
- масло вершкове
- 50 г
- сіль
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- перець чорний мелений
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Печінку очистьте від плівки, промийте та наріжте брусочками.
Цибулю та моркву почистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — брусочками.
На сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю і моркву на середньому вогні до прозорості.
Розділіть продукти так, щоб у вас вийшло два горщики, або приготуйте в одному.
До горщиків викладіть пельмені, зверху — печінку з овочами, залийте вершками та накрийте кришкою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30–35 хвилин.
Поради:
Печінку можна використовувати будь-яку.