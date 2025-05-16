Taurus для Украины: Мерц объяснил, изменилась ли его позиция

Фридрих Мерц. / © Associated Press

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До вступления в должность Фридрих Мерц угрожал РФ поставками дальнобойных ракет Taurus Украине и критиковал тогдашнего канцлера Олафа Шольца из-за отказа предоставить ВСУ это вооружение. Впрочем, теперь Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения.

По его словам, Берлин вроде бы больше не хочет публично обсуждать вопросы вооружения".

"Речь идет не о том, что мы больше не хотим информировать немецкую общественность. Напротив, эти дискуссии играют на руку Путину и дают ему ценную информацию. Мы сдержим свои обещания и предоставим необходимую военную поддержку", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

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Мерц добавил, что правительство Шольца "принудило нас" вести дискуссию о Taurus для Украины, поскольку само публично об этом говорило.

"Мы этого не будем делать", - добавил действующий канцлер.

Напомним, в Германии заявляли, что решение о возможном отправлении дальнобойных ракет Taurus в Украину будет принимать Фридрих Мерц. Его заявления о том, что вероятной целью ракет Taurus может стать Крымский мост, вызвали в РФ возмущение.

Впоследствии, уже после назначения нового правительства, его представитель Штефан Корнелиус заявил, что Германия может передать дальнобойные ракеты Украине при определенных условиях. По его словам, решение по "огню большой дальности" будет подготовлено и принято в ближайшие дни.

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Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 652 Это изменит ход войны! Украина получит Таурусы? Экстренные заявления в ЕС!