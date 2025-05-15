Какому знаку Зодиака повезет 16 мая

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 16 мая?

Один из самых сложных дней лунного календаря, в течение которого силы добра и зла, соревнуясь, борются за душу каждого человека. Первой жертвой темной стороны жизни становится наша психика, из-за чего мы перестаем быть похожими сами на себя, превращаясь в мнительных, впечатлительных плаксивых нытиков, с которыми невозможно общаться. Главный совет, который дают в такое время астрологи, состоит в том, чтобы как можно реже выходить из дома в люди, а по возможности и вовсе этого не делать, а также не общаться с теми, кто может испортить нам настроение. Нанесенная в такое врем обида глубоко укоренится в душе, что станет причиной серьезного ментального расстройства.

Лев

Львам, которых – как и все остальные знаки зодиакального круга – в этот день накроет плохое настроение, имеет смысл пустить в ход свое чувство юмора, посмотрев на любую – даже не самую приятную жизненную ситуацию – именно с этой точки зрения. Нельзя сказать, что все неприятности, как говорится в известном анекдоте, услышав, что над ними смеются, разбегутся в разные стороны, но прилив оптимизма не заставит себя долго ждать, а это уже залог успеха в работе и личной жизни, остальное представители знака сделают сами.

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