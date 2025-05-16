Поджог дома Стармера: задержан 21-летний украинец

Полиция расследует ряд преступлений / © Associated Press

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В Великобритании 13 мая задержан 21-летний гражданин Украины, которого обвиняют в попытке поджога двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Об этом пишет издание Politico.

Украинцу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

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По версии следствия, он поджег машину в Кентиш-Тауне на севере Лондона, частный дом Стармера на той же улице и еще один дом, где Стармер жил до того, как стал премьером.

Никто не пострадал, но повреждена входная дверь одного из домов.

Задержанный находится под стражей. Суд по его делу должен состояться в пятницу, 16 мая, в Вестминстерском магистральном суде.

Поджог дома Кира Стармера: что известно

Пожар начался на территории дома Кира Стармера в Тафнелл-парке в понедельник, около 1:30 ночи. Сообщалось, что в дом Стармера был брошен «коктейлем Молотова». В результате атаки никто не пострадал, были зафиксированы только незначительные повреждения дома: дверь несколько обуглилась, дверная дверь повреждена, однако огонь не распространился вглубь здания.

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Тогда полиция начала расследование, подозревая, что инцидент может быть связан с поджогом другого дома на севере Лондона, также связанного с премьер-министром Киром Стармером. На той же улице произошел еще один инцидент — пожар автомобиля, который следователи также приняли во внимание и рассматривали как причастный к другим двум случаям.