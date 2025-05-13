Поджог дома британского премьера: полиция арестовала подозреваемого

Кир Стармер / © Getty Images

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Во вторник, 13 мая, британская полиция сообщила об аресте подозреваемого в поджоге дома на севере Лондона, принадлежащего премьер-министру Киру Стармеру. Это 21-летний мужчина. Его арестовали ранним утром. Он останется под стражей.

Об этом пишет The Guardian.

В полиции отметили, что арест связан с тремя инцидентами, расследованными антитеррористической полицией.

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Пожар произошел ранним утром в понедельник 12 мая. Полиция расследует, связаны ли возгорание транспортного средства в том же районе 8 мая и пожар у входа в дом в Кентиш-Таун 11 мая с инцидентом в доме Стармера. Здесь он проживал с семьей, прежде чем стал британским премьером и переехал в резиденцию на Даунинг-стрит.

Расследование ведет антитеррористическая полиция. В результате пожара поврежден вход в дом, пострадавших, к счастью, нет. Стармер поблагодарил полицию и пожарные службы за своего официально представителя.

«Я могу только сказать, что премьер-министр благодарит службы экстренной помощи за их работу, и это является предметом расследования в прямом эфире. Поэтому я не могу давать дальнейшие комментарии», — передал он.

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что ее проинформировали о вероятных поджогах. Отвечая на вопрос BBC Breakfast об этих инцидентах, Купер ответила: «Вы правы, что полиция расследует эти инциденты, и она имеет мою полную поддержку в этом».

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«Меня проинформировали об этих инцидентах, но вы поймете, что как министр внутренних дел я, очевидно, не могу детально комментировать продолжающиеся расследования», — отметила она.

Британский политический деятель, с 2017 года член парламента Великобритании Кэми Баденох осудила «шокирующие» вероятные поджоги. В статье X лидер консерваторов сказала: «Мои мысли с премьер-министром и его семьей. Никто не должен сталкиваться с такими угрозами, не говоря уже о людях на государственной службе».

«Это нападение на нашу демократию, и это никогда не должно быть терпимо», — резюмировала она.