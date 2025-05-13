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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Підпал будинку британського прем’єра: поліція заарештувала підозрюваного

Поліція заявила, що 21-річного чоловіка заарештували за підозрою у підпалі будинку на півночі Лондона, який належить прем’єр-міністру Кіру Стармеру.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Кір Стармер

Кір Стармер / © Getty Images

У вівторок, 13 травня, британська поліція повідомила про арешт підозрюваного у підпалі будинку на півночі Лондона, який належить прем’єр-міністру Кіру Стармеру. Це 21-річний чоловік. Його заарештували рано вранці. Він залишиться під вартою.

Про це пише The Guardian.

У поліції зазначили, що арешт пов’язаний із трьома інцидентами, які розслідує антитерористична поліція.

Пожежа сталася рано вранці в понеділок 12 травня. Поліція розслідує, чи пов’язані загоряння транспортного засобу в тому ж районі 8 травня та пожежа біля входу до будинку у Кентіш-Таун 11 травня з інцидентом у будинку Стармера. Тут він проживав із родиною, до того як став британським прем’єром та переїхав у резиденцію на Даунінг-стріт.

Розслідування веде антитерористична поліція. Внаслідок пожежі пошкоджено вхід до будинку, потерпілих, на щастя, немає. Стармер подякував поліції та пожежним службам через свого офіційно представника.

«Я можу тільки сказати, що прем’єр-міністр дякує службам екстреної допомоги за їхню роботу, і це є предметом розслідування у прямому ефірі. Тому я не можу давати подальших коментарів», — передав він.

Пані міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що її проінформували про ймовірні підпали. Відповідаючи на запитання BBC Breakfast про ці інциденти, Купер відповіла: «Ви маєте рацію, що поліція розслідує ці інциденти, і вона має мою повну підтримку в цьому».

«Мене проінформували про ці інциденти, але ви зрозумієте, що як міністр внутрішніх справ я, очевидно, не можу детально коментувати розслідування, що тривають», — зазначила вона.

Британська політична діячка, з 2017 року членкиня парламенту Великої Британії Кемі Баденох засудив «шокуючі» ймовірні підпали. У статті на X лідерка консерваторів сказала: «Мої думки з прем’єр-міністром та його родиною. Ніхто не повинен стикатися з такими погрозами, не кажучи вже про людей на державній службі».

«Це напад на нашу демократію, і це ніколи не повинно бути терпимо», — резюмувала вона.

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