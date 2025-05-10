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Зеленський, Макрон і Стармер прогулялися Києвом: про що говорили лідери
Прогулянка стала символом солідарності провідних європейських демократій з Україною, а також засвідчила єдність у питанні зміцнення безпеки та міжнародної підтримки нашої держави.
Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та лідером британських лейбористів Кіром Стармером пройшлися центральними вулицями Києва, відвідали Софійський собор і вшанували памʼять загиблих українських героїв.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив Зеленський, у Софійському соборі, разом із Кіром Стармером, президент України підсумував зустрічі, що відбулись протягом дня з партнерами.
«Говорили про реалізацію домовленості щодо повного припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і про посилення санкцій проти Росії в разі її відмови. Окремо обговорили моніторинг дотримання перемир’я, гарантії безпеки та посилення обороноздатності України», — йдеться у зверненні Зеленського.
Президент також подякував Кіру Стармеру за співлідерство в «коаліції охочих» та його зусилля, спрямовані на ефективну міжнародну співпрацю задля миру в Україні.
Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулась зустріч «Коаліції охочих». За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня.