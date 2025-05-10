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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський, Макрон і Стармер прогулялися Києвом: про що говорили лідери

Прогулянка стала символом солідарності провідних європейських демократій з Україною, а також засвідчила єдність у питанні зміцнення безпеки та міжнародної підтримки нашої держави.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зеленський, Макрон і Стармер відвідали Софійський собор у Києві

Зеленський, Макрон і Стармер відвідали Софійський собор у Києві / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та лідером британських лейбористів Кіром Стармером пройшлися центральними вулицями Києва, відвідали Софійський собор і вшанували памʼять загиблих українських героїв.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Зеленський, у Софійському соборі, разом із Кіром Стармером, президент України підсумував зустрічі, що відбулись протягом дня з партнерами.

«Говорили про реалізацію домовленості щодо повного припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів і про посилення санкцій проти Росії в разі її відмови. Окремо обговорили моніторинг дотримання перемир’я, гарантії безпеки та посилення обороноздатності України», — йдеться у зверненні Зеленського.

Президент також подякував Кіру Стармеру за співлідерство в «коаліції охочих» та його зусилля, спрямовані на ефективну міжнародну співпрацю задля миру в Україні.

Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулась зустріч «Коаліції охочих». За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня.

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