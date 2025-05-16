День ангела 16 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 16 мая, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 16 мая

16 мая 2025 поздравьте с именинами Георгия, Александра, Феодора.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве любит фантазировать, жить в вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится щедрым, великодушным.

Александр — древнегреческое имя, переводится как “защитник”. В детстве душа компании, яркая и энергичная. Во взрослом возрасте становится смелым, трудолюбивым.

Реклама

Феодор — древнегреческие корни, толкуется как “дарованный Богом”. В детстве часто робок и нежен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, целеустремленным.

День ангела 16 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 16 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с чудесным праздником — Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, охранял от неурядиц и даровал тебе мир, радость и благополучие. Пусть этот день принесет тебе необыкновенную атмосферу тепла и покоя, а в сердце расцветает любовь и доброта.

***

С Днем ангела, дорогой друг! Пусть твой ангел хранит тебя на каждом шагу, помогает находить верный путь и вдохновляет на великие достижения. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше радости, а небеса всегда были ясными и мирными.

Реклама

***

Поздравляю тебя с чудесным праздником — Днем ангела! Пусть этот день станет началом нового этапа в твоей жизни, полного удачи, вдохновения и душевной гармонии. Желаю, чтобы твои ангелы всегда поддерживали тебя в самые важные моменты и дарили силы для преодоления всех трудностей.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом, а твой ангел-хранитель оберегал тебя от зла и даровал покой в сердце. Пусть в твоей душе всегда будет мир, а в глазах радость.

Реклама

***

С Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе безграничное счастье, а ангел-хранитель всегда будет твоим надежным другом и помощником. Желаю, чтобы ты всегда чувствовал его поддержку, а в жизни было больше положительных перемен и тёплых моментов.