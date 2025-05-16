День ангела 16 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 16 травня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 16 травня

16 травня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Олександра, Феодора.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві любить фантазувати, жити у вигаданому світі. В дорослому віці стає щедрим, великодушним.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві душа компанії, яскравий і енергійний. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим.

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Феодор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “дарований Богом”. В дитинстві часто боязкий і ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.

День ангела 16 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, охороняв від негараздів та дарував тобі мир, радість і добробут. Нехай цей день принесе тобі особливу атмосферу тепла та спокою, а у серці розцвітає любов і доброта.

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З Днем ангела, дорогий друже! Нехай твій ангел береже тебе на кожному кроці, допомагає знаходити правильний шлях і надихає на великі досягнення. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше радості, а небеса завжди були ясними та мирними.

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай цей день стане початком нового етапу у твоєму житті, сповненого удачі, натхнення та душевної гармонії. Бажаю, щоб твої ангели завжди підтримували тебе в найважливіші моменти і дарували сили для подолання всіх труднощів.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, а твій ангел-охоронець оберігав тебе від зла і дарував спокій у серці. Нехай у твоїй душі завжди буде мир, а в очах — радість.

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі безмежне щастя, а ангел-хранитель завжди буде твоїм надійним другом і помічником. Бажаю, щоб ти завжди відчував його підтримку, а в житті було більше позитивних змін і теплих моментів.