- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 2 хв
Сирський назвав чисельність російського війська проти України
Зараз активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км.
Росія у війні проти України застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про це під час виступу у режимі відеозв’язку на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів.
«Коротко доповів про оперативну обстановку. Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км», — сказав він.
Незважаючи на дипломатичні заклики, зазначив Сирський, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою.
«Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат», — повідомив Сирський.
У зверненні до учасників Ради Україна-НАТО він порушив питання потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.
Також Олександр Сирський окремо подякував Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підозділи захищають прикордоння від ворожої активності. Головком надав деталі про ситуацію на Курщині та в Бєлгородській області.
Читайте також