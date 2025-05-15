Сирський назвав чисельність російського війська проти України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Росія у війні проти України застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про це під час виступу у режимі відеозв’язку на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів.

«Коротко доповів про оперативну обстановку. Ми розраховуємо на досягнення справедливого миру, однак наразі активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км», — сказав він.

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Незважаючи на дипломатичні заклики, зазначив Сирський, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою.

«Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат», — повідомив Сирський.

У зверненні до учасників Ради Україна-НАТО він порушив питання потреб Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Також Олександр Сирський окремо подякував Альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).

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Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підозділи захищають прикордоння від ворожої активності. Головком надав деталі про ситуацію на Курщині та в Бєлгородській області.

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