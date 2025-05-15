ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Сырский назвал численность российской армии против Украины

Сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сырский назвал численность российской армии против Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Россия в войне против Украины применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об этом, выступая в режиме видеосвязи на заседании Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих.

«Кратко доложил об оперативной обстановке. Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км», — сказал он.

Несмотря на дипломатические призывы, отметил Сырский, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей в поле боя.

«Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонную операцию, нанося врагу значительные потери», — сообщил Сырский.

В обращении к участникам Совета Украина-НАТО он затронул вопросы потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике.

Также Александр Сырский отдельно поблагодарил Альянс за работу Специальной миссии НАТО по безопасности и поддержке для Украины (NSATU).

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения защищают приграничье от вражеской активности. Главком предоставил детали о ситуации в Курщине и в Белгородской области.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie