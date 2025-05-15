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Сырский назвал численность российской армии против Украины
Сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км.
Россия в войне против Украины применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об этом, выступая в режиме видеосвязи на заседании Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих.
«Кратко доложил об оперативной обстановке. Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км», — сказал он.
Несмотря на дипломатические призывы, отметил Сырский, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей в поле боя.
«Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонную операцию, нанося врагу значительные потери», — сообщил Сырский.
В обращении к участникам Совета Украина-НАТО он затронул вопросы потребностей Сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике.
Также Александр Сырский отдельно поблагодарил Альянс за работу Специальной миссии НАТО по безопасности и поддержке для Украины (NSATU).
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения защищают приграничье от вражеской активности. Главком предоставил детали о ситуации в Курщине и в Белгородской области.
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