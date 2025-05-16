Какие магнитные бури ожидаются 16 мая и как с ними справиться

Магнитная буря возникает из-за выбросов плазмы с поверхности Солнца / © Associated Press

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В пятницу, 16 мая, существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле будет спокойного уровня.

Об этом сообщает Meteoagent.

Ученые не прогнозируют магнитных бурь красного уровня в ближайшие дни.

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Однако в субботу, 17 мая, мощность шторма несколько вырастет — желтый уровень. Такая магнитная буря считается средней, однако метеозависимые люди могут чувствовать головную боль, апатию, тревогу и раздражительность.

Напомним, что ученые обновляют данные по реакции магнитного поля Земли на вспышки на Солнце каждые три часа, поэтому прогноз может меняться в течение дня. Чем выше K-index (от 0 до 9), тем сильнее магнитная буря

Справка:

Магнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли вследствие активности на Солнце. Она может вызвать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

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Специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности избегать перегрузок, отдыхать и пить достаточно воды.