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Погода в Украине: синоптики обновили прогноз на 16 мая
В Украине прогнозируют неустойчивую и холодную погоду. На большей части территории ожидается дождь.
Сегодня, 16 мая, в Украине будет облачная погода с прояснениями и местами дожди.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Синоптики отметили, что в большинстве северных и центральных областей дожди на остальной территории без осадков.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областей днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +6…+11°С, на западе страны и Житомирской области +1…+6°С; днем в западных, большинстве северных областей и Винницкой области +9…+14°С, на остальной территории +16…+21°С
На Киевщине и столице ожидается облачная погода и дожди.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью. +11°С, днем +9… +14°С. В Киеве ночью +6… +8°С, днем +9… +11°С.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич дал предварительный прогноз по погоде на лето 2025. В этом году средняя температура лета может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август — очень теплыми.